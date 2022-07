Lapo Elkann | complimenti alla Juve e ai politici | 'Fenomeni | povera Italia e grazie Draghi'

(Di giovedì 21 luglio 2022)è in vena di. Da quelli (sinceri) per il mercato dellantus dopo l'acquisto del difensore brasiliano...

L'imprenditore critica la scelta di fare cadere l'esecutivo: 'Vi illudono che si faranno rispettare ma sono dei Fantozzi di provincia che fuori dal Raccordo contano meno di ...sta con Mario Draghi e attacca duramente chi ha fatto capitolare l'esecutivo targato dall'ex numero uno della Bce. L'imprenditore, nelle scorse ore, ha scritto un 'cinguettio' di fuoco su ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...''Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l'arrivo dei fenomeni. Sarà gustoso vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader'', Così ...