La Lazio risponde alla Roma | Marcelo + Mertens | un doppio colpo da sogno per Sarri

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 21 luglio 2022) Laha intenzione dire. Il club giallorosso ha piazzato ilPaulo Dybala, un calciatore in grado di fare la differenza in qualsiasi partita. La rivalità nella Capitale è sempre più accesa e i biancocelesti sono in trattativa per chiudere due operazioni importanti. La prima stagione disulla panchina biancoceleste è stata molto positiva, l’intenzione è adesso quella di alzare l’asticella e regalare all’ex Juventus calciatori funzionali al suo gioco ed in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. Laè stata una delle squadre più attive in questa prima parte di calciomercato: sono arrivati Maximiano in porta, in difesa Gila, Casale egnoli, a centrocampo Marcos Antonio. La dirigenza è in contatto ...