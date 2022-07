Juventus, Gazzetta: “Vlahovic non ha più scuse i bianconeri hanno bisogno di gol” (Di giovedì 21 luglio 2022) Juventus, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta ad oggi la Juventus ha davvero bisogno dei gol di Vlahovic con il grande supporto di questa annata. “Vlahovic sarà il punto di riferimento di bianconeri, potrà disputare l’intera stagione a Torino, non metà e metà come l’anno scorso. Giustamente si immagina a che cosa potrà fare l’attacco di Allegri con i grandi rinforzi, ma non va mai perso di vista che nel corso del campionato tornerà un importantissimo giocatore come Chiesa. Parliamo di un attaccante di movimento, dotato di scatto e dribbling, capace di creare la preziosa superiorità numerica che in tanti, tecnici e spettatori, richiedono. A Vlahovic nella seconda parte della stagione è mancato tutto ciò, spesso Dusan si è ritrovato a ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- Come riporta laad oggi laha davverodei gol dicon il grande supporto di questa annata. “sarà il punto di riferimento di, potrà disputare l’intera stagione a Torino, non metà e metà come l’anno scorso. Giustamente si immagina a che cosa potrà fare l’attacco di Allegri con i grandi rinforzi, ma non va mai perso di vista che nel corso del campionato tornerà un importantissimo giocatore come Chiesa. Parliamo di un attaccante di movimento, dotato di scatto e dribbling, capace di creare la preziosa superiorità numerica che in tanti, tecnici e spettatori, richiedono. Anella seconda parte della stagione è mancato tutto ciò, spesso Dusan si è ritrovato a ...

