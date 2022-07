GF Vip | “Ci andrei solo se povero” | zittisce le voci | parole al vetriolo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Stroncatura feroce contro il GF Vip: il Divo la accantona totalmente, nessuna possibilità per lui. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Le principali emittenti stanno lavorando incessantemente per programmare i palinsesti della stagione televisiva a venire. Anche Alfonso Signorini e il suo cast autoriale sa riorganizzando le risorse per reclutare nuovi volti in vista della nuova edizione del “GF Vip”. Un personaggio pubblico in particolare si è scagliato contro il mondo dei reality, scongiurandone un’eventuale partecipazione: scopriamo di chi i tratta. Pupo dice no ad Alfonso Signorini e al GF Vip: ecco perché Pupo (fonte youtube)Pupo, al secolo Enzo Ghinazzi, classe 1955, è stato uno degli esponenti di maggior successo della musica leggera in salsa italiana. Intervistato dal portale “The Pipol TV”, il cantante ha dichiarato: “Una talpa mi ha detto che io ...

Il Sussidiario.net

Di certo l'ex gieffinaPatrizia Pellegrino non parteciperà più all' Isola dei famosi : 'Non la ... Io civolentieri perché no, è stata un'esperienza dura ma positiva. Poi va beh, dura.. ...Claudio Sona: "al GFcol mio fidanzato Nick Cornia"/ "Amo Pechino Express" ' Perché non faccio reality In verità me lo chiedo anche io da tanto tempo e l'unica risposta che riesco a darti ... Claudio Sona/ 'Perché non faccio reality Un motivo c'è...' Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Elisa Esposito svela perché non andrà al Grande Fratello Vip: le precisazioni (un po' polemiche) della prof di corsivo di TikTok.