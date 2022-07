Francia, madre ciclista scomparso: “Mio figlio sta bene, ha dormito in ostello in Francia” (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Adesso sto meglio, la titolare dell’ostello che dice di aver avuto ospite qui Adriano mi sembra sincera. Delle motivazioni per cui non si sia fatto sentire non ho idea, sono certa che chiamerà una volta in Spagna. L’importante è che stia bene”. A parlare all’Adnkronos è Grazia Mansueto, mamma di Adriano Pacifico, il giovane modenese partito in sella alla sua bicicletta dalla provincia modenese alla volta di Santiago de Compostela e mai più sentito dai familiari dall’11 luglio scorso. Oggi, dopo 10 giorni di ricerche anche sul posto da parte della mamma, la segnalazione tanto attesa. Adriano ha pernottato all’ostello “il riposo dei pellegrini” a Saint Gilles per riprendere poi il suo cammino. E lì, ora, si trova anche Grazia. “Sto seguendo il suo cammino – dice – Stiamo cercando di capire se ha fatto altre tappe ma ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – “Adesso sto meglio, la titolare dell’che dice di aver avuto ospite qui Adriano mi sembra sincera. Delle motivazioni per cui non si sia fatto sentire non ho idea, sono certa che chiamerà una volta in Spagna. L’importante è che stia”. A parlare all’Adnkronos è Grazia Mansueto, mamma di Adriano Pacifico, il giovane modenese partito in sella alla sua bicicletta dalla provincia modenese alla volta di Santiago de Compostela e mai più sentito dai familiari dall’11 luglio scorso. Oggi, dopo 10 giorni di ricerche anche sul posto da parte della mamma, la segnalazione tanto attesa. Adriano ha pernottato all’“il riposo dei pellegrini” a Saint Gilles per riprendere poi il suo cammino. E lì, ora, si trova anche Grazia. “Sto seguendo il suo cammino – dice – Stiamo cercando di capire se ha fatto altre tappe ma ...

