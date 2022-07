E ora che succede? La fine del governo ferma i progetti e molte delle leggi in discussione (Di giovedì 21 luglio 2022) Il triplice fischio è arrivato con molti minuti di anticipo rispetto al termine della partita di questa legislatura. La fine del governo Draghi – sancita dalla fiducia non votata mercoledì in Senato da Lega, Forza Italia e MoVimento 5 Stelle – porta e porterà con sé, in modo inevitabile, una parziale paralisi di tutte quelle riforme, norme, disegni di leggi e piani di intervento a sostegno dei cittadini (compresi quelli relativi al costo dell’energia). Compresi tutti quei piani legati agli obiettivi fissati nel PNRR. Ma cosa succede ora? fine governo Draghi, ora che succede a PNRR e disegni di legge? In attesa di capire se si andrà a votare a fine settembre (la prima data utile è il 25) o a inizio ottobre (si parla già del 2), la situazione di stallo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il triplice fischio è arrivato con molti minuti di anticipo rispetto al termine della partita di questa legislatura. LadelDraghi – sancita dalla fiducia non votata mercoledì in Senato da Lega, Forza Italia e MoVimento 5 Stelle – porta e porterà con sé, in modo inevitabile, una parziale paralisi di tutte quelle riforme, norme, disegni die piani di intervento a sostegno dei cittadini (compresi quelli relativi al costo dell’energia). Compresi tutti quei piani legati agli obiettivi fissati nel PNRR. Ma cosaora?Draghi, ora chea PNRR e disegni di legge? In attesa di capire se si andrà a votare asettembre (la prima data utile è il 25) o a inizio ottobre (si parla già del 2), la situazione di stallo ...

OfficialASRoma : ??? “Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con l… - CarloCalenda : Domenica mattina il @pdnetwork farà le primarie in Sicilia con il @Mov5Stelle. A parte le dolenti agenzie di stampa… - marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - LinoCarlino : RT @intuslegens: Ci sono serie possibilità che in autunno Speranza e Draghi siano solo un orrendo ricordo. Di tornare a vivere normalmente… - RoxLory : RT @intuslegens: Ci sono serie possibilità che in autunno Speranza e Draghi siano solo un orrendo ricordo. Di tornare a vivere normalmente… -