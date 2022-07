Crisi governo, dimissioni Draghi: l’annuncio del Quirinale – Video (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. A darne un comunicato, letto dal segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 21 luglio 2022) (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo delil presidente del Consiglio dei Ministri, Mario, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato, ha reiterato lesue e delda lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto. Ilrimane in carica per il disbrigo degli affari correnti. A darne un comunicato, letto dal segretario generale del, Ugo Zampetti. L'articolo proviene da Italia Sera.

