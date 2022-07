“Visite mediche…”: colpo di scena Napoli, De Laurentiis cala il jolly (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli si attiva sul mercato: siamo ormai ai dettagli per quanto riguarda un nuovo acquisto che rinforzerà la rosa di Spalletti. Questa prima sessione di calciomercato ha visto numerose big operare acquisti di spessore in vista del prossimo campionato. La Juventus ha preso Pogba, Di Maria e infine Bremer, l’Inter ha festeggiato il ritorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilsi attiva sul mercato: siamo ormai ai dettagli per quanto riguarda un nuovo acquisto che rinforzerà la rosa di Spalletti. Questa prima sessione di calciomercato ha visto numerose big operare acquisti di spessore in vista del prossimo campionato. La Juventus ha preso Pogba, Di Maria e infine Bremer, l’Inter ha festeggiato il ritorno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Juventus, #Bremer è atterrato a Torino: domani mattina le visite mediche // Bremer has landed in Turin, tomorrow m… - DiMarzio : #Bremer alla @juventusfc, domani le visite mediche: accordo finale da 41M più 9 bonus al @TorinoFC_1906 @SkySport #calciomercato - romeoagresti : #Juventus: #Bremer è atteso in tarda serata a Torino, domani le visite mediche // Bremer is expected in Turin tonig… - GiokerMusso : ???? #Monza - Domani mattina, oltre a #Caprari, anche Filippo #Ranocchia (proveniente dalla #Juventus) sosterrà le v… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Monza, non solo #Caprari: domani visite mediche anche per #Ranocchia -

Juventus, Paredes e Morata. Inter, Demiral o Akanij. Milan, oggi è il giorno della verità per De Ketelaere La non si ferma a Bremer, soffiato dall'Inter con una maxi offerta da 41 milioni di euro più 9 di bonus al Torino. Oggi il brasiliano farà visite mediche e firmerà il contratto. Ma intanto, i bianconeri pensano a uno tra Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal per rinforzare ulteriormente la difesa e Paredes del Psg, con un ... Bremer saluta il Torino: "Avrete un tifoso in più" 4 anni non si dimenticano in poche ore. Proprio per questo, Bremer, che oggi ha sostenuto le visite mediche con la Juventus, ha deciso di salutare i tifosi del Torino con una lettera pubblicata su Instagram. 'Cari tifosi del Torino, è arrivato il momento di salutarci. Sono stati 4 anni molto ...