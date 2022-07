Usa, polizia spara e uccide 23enne afroamericano in California (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sta facendo il giro del web il filmato girato dalla telecamera di sicurezza di un parcheggio di San Bernardino, città della California un'ora a est di Los Angeles, che mostra l'uccisione di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sta facendo il giro del web il filmato girato dalla telecamera di sicurezza di un parcheggio di San Bernardino, città dellaun'ora a est di Los Angeles, che mostra l'uccisione di un ...

Pubblicità

repubblica : Usa, la polizia uccide un giovane afroamericano in California - Agenzia_Ansa : Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California - Nord America - ANSA - messveneto : Usa, la polizia spara e uccide un giovane afroamericano in California: Un video choc mostra un agente aprire il fuo… - moltomaltese : RT @LaStampa: Usa, la polizia spara e uccide un giovane afroamericano in California - Stellangy : RT @Agenzia_Ansa: Usa: polizia spara e uccide un afroamericano in California - Nord America - ANSA -