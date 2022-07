Uomini e Donne, Luigi Mastroianni rivela il sesso del suo primo figlio! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si conclude con un altro lieto annuncio la giornata di oggi: Luigi Mastroianni ha rivelato il sesso del suo primo figlio! L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo e della Tv, si è dedicato a tutt’altro. Il ragazzo siciliano ha ritrovato l’amore al fianco di Anna Scuderi, una studentessa di economia della sua stessa città. La coppia aveva annunciato a giugno la lieta notizia. Anna infatti era già incinta di qualche mese. Ma ora i due hanno scoperto anche il sesso con una bella festa. Si tratterà infatti di un maschio! E papà Luigi ovviamente non ha nascosto l’esultanza, come potete vedere nel video qui sotto. Visualizza questo post su ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si conclude con un altro lieto annuncio la giornata di oggi:hato ildel suoL’ex tronista di, infatti, dopo aver abbandonato il mondo dello spettacolo e della Tv, si è dedicato a tutt’altro. Il ragazzo siciliano ha ritrovato l’amore al fianco di Anna Scuderi, una studentessa di economia della sua stessa città. La coppia aveva annunciato a giugno la lieta notizia. Anna infatti era già incinta di qualche mese. Ma ora i due hanno scoperto anche ilcon una bella festa. Si tratterà infatti di un maschio! E papàovviamente non ha nascosto l’esultanza, come potete vedere nel video qui sotto. Visualizza questo post su ...

