Tuffi | Europei giovanili 2022 | Matteo Santoro è oro dal metro | argento per Stefano Belotti

(Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ un’Italia che procede a gonfie vele neglidi, di scena a Otopeni (Romania). Nella stessa sede in cui il nuoto in corsia aveva regalato non poche soddisfazioni alla compagine tricolore junior , il trend positivo si sta replicando nella competizione in programma questa settimana. Dopo tre giorni di gare, infatti, il Bel Paese è in testa al medagliere con 3 ori e 2 argenti. Oro eche nel day-3 che si sono condensati nella gara maschile dal trampolino 1m (categoria A). Il talento diha colpito ancora. Il classe 2006, dopo aver vinto con i suoi compagni l’oro nel Jump Event del primo giorno, si è ripetuto nella prova odierna, totalizzando 478.15 punti. Una Finale però molto emozionante nella quale l’altro azzurrino,...

