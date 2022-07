Totti ed Ilary Blasi, cambia tutto: colpo di scena in televisione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi, a ridosso della separazione cambia tutto: il colpo di scena in tv spiazza tutti! Cosa sta per succedere La separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi è piovuta come un fulmine a ciel sereno che ha letteralmente spiazzato tutti. Certo, qualche mese fa era giunta qualche avvisaglia. Ma la cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Francesco, a ridosso della separazione: ildiin tv spiazza tutti! Cosa sta per succedere La separazione tra Francescoedè piovuta come un fulmine a ciel sereno che ha letteralmente spiazzato tutti. Certo, qualche mese fa era giunta qualche avvisaglia. Ma la cosa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - Lunaaaaa47 : @EGimignani @DBelliiiiiiiii Non è tutto a posto x alex e delia non farti ingannare cara EGimignani. Sono in forte… - ParliamoDiNews : Ilary Blasi si gode ferie e figli. I fan scrivono a Francesco Totti: “Vai in Tanzania e riconquistala” | Intratteni… -