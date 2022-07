LIVE – Salernitana-Wieczysta Cracovia | amichevole precampionato 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Latestuale di. Quarto test per i campani di Nicola prima dell’inizio della prossima stagione. Le squadre scenderanno in campo oggi, mercoledì 2o luglio, alle ore 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA(ore 15) SportFace.