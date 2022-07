L’Eni e il circo mediatico-giudiziario | l' assoluzione definitiva passa quasi inosservata

(Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ vero che è in corso una crisi di governo, in un contesto di guerra in Europa e di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

piacenzasera.it

...giovedì sera i mercatini e spettacoli itineranti delTadam ...'appuntamento con il calcio sull'asfalto della Perla della ... 21 Acconciature Molinelli\Station " S. C. Opare h. 21,45 Tequila ...Il teatro si trasforma in undi cent'anni fa, oltre ai ... Dopo Ferrara, per la prima volta il Teatro Comunale raggiunge'...grosso per Luis Bacalov sono realizzati con il sostegno di... Proseguono le fasi eliminatorie del torneo di calcio in piazza a Bettola - piacenzasera.it