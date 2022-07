(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - La presentazione in Senato di più risoluzioni dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi apre nuovi scenari sul proseguimento della crisi di. "Adesso spetta a Draghi scegliere se porre lasulladellao di. Ma laè ancora moltoe nessuno può escludere ulteriori". Lo spiega all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni, professore di Diritto pubblico all'Università di Roma Tor Vergata. "Sono state presentate due risoluzioni: quella dellarichiede una discontinuità nele quindi un passaggio verso un Draghi bis per sottolineare la cesura rispetto al Movimento 5 Stelle; e quella ...

Pubblicità

TV7Benevento : Governo, Guzzetta: 'Fiducia a risoluzione Lega o Casini? Situazione aperta ad altre sorprese' -… - fisco24_info : Governo, Guzzetta: 'Fiducia a risoluzione Lega o Casini? Situazione aperta ad altre sorprese': (Adnkronos) - 'Crisi… - italiaserait : Governo, Guzzetta: “Fiducia a risoluzione Lega o Casini? Situazione aperta ad altre sorprese” -

Italiaambiente

È lui, come ha scritto il costituzionalista Giovannisul Dubbio, il "fondamentale player ... In caso di un'elettorale' col consenso del centrodestra, il suo è un nome da tenere in ..."È una situazione inusuale, ma per Mario Draghi, almeno stando alle ultime dichiarazioni, il suonon esiste senza il sostegno del M5S". Il giurista Giovanni, docente di Istituzioni di diritto pubblico all'Università Tor Vergata di Roma, spiega a ilGiornale.it quale sarà l'iter ... Governo, Guzzetta: "Fiducia a risoluzione Lega o Casini Situazione aperta ad altre sorprese" (Adnkronos) – La presentazione in Senato di più risoluzioni dopo il discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi apre nuovi scenari sul proseguimento della crisi di Governo. “Adesso spetta a Dra ...Secondo il costituzionalista Giovanni Guzzetta, mercoledì, il premier Mario Draghi potrebbe confermare le sue dimissioni, senza aspettare un ulteriore voto ...