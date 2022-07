Governo, Draghi: "Chi ha disegnato il superbonus e' il colpevole" (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Il reddito di cittadinanza e' una cosa buona, ma se non funziona e' una cosa cattiva. Per il superbonus, il problema sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Il reddito di cittadinanza e' una cosa buona, ma se non funziona e' una cosa cattiva. Per il, il problema sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o ...

