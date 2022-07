GF Vip | figuraccia pubblica per le Selassié | imbarazzo dei presenti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Lafatta dalle sorellelo scorso weekend al concerto di Ultimo che si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma ha fatto subito il giro del web. A parlare per primo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale su Instagram ha rivelato di aver saputo da diversi presente che le sorelle– soprattutto Lulù e Jessica – avrebbero fatto molte storie all’ingresso, gridando e implorando e quasi “strappandosi i capelli”, perché non erano state inserite nella lista vip di personaggi che non pagano il biglietto. E le persone dietro di loro hanno assistito alla scena con grande, mentre le sorelle non sembravano minimamente intenzionate a demordere (e alla fine pare abbiano ottenuto il passa tanto desiderato). Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF VIp 7, nel cast una ...