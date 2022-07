Concorso ordinario secondaria, gli orali per diverse classi di concorso slittano a settembre. Avviso (Di mercoledì 20 luglio 2022) slittano a settembre le prove orali del concorso ordinario di scuola secondaria di primo e secondo grado e dello STEM 2022. Alcune graduatorie sono state già pubblicate, mentre per diverse classi di concorso non si sono svolte ancora le prove orali. L'Ufficio scolastico reginale per l'Emilia Romagna pubblica un Avviso relativo al rinvio delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 luglio 2022)le provedeldi scuoladi primo e secondo grado e dello STEM 2022. Alcune graduatorie sono state già pubblicate, mentre perdinon si sono svolte ancora le prove. L'Ufficio scolastico reginale per l'Emilia Romagna pubblica unrelativo al rinvio delle prove. L'articolo .

