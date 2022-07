Come funzionerà la nuova quarantena Covid, durata ridotta per i positivi - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 20 luglio 2022) Covid, nuove regole in arrivo per i positivi quarantena, le regole oggi Al massimo per la prossima settimana è atteso il varo della nuova circolare del ministero della Salute che taglia il periodo di ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022), nuove regole in arrivo per i, le regole oggi Al massimo per la prossima settimana è atteso il varo dellacircolare del ministero della Salute che taglia il periodo di ...

Pubblicità

infoiteconomia : Bonus 200 euro professionisti, come funzionerà: prime anticipazioni - ParliamoDiNews : Tour dei Naviganti: ti racconto come funzionerà #tour #naviganti #racconto #funzionerà #20luglio - barbara51732077 : La tua mente è come un paracadute.. Non funzionerà se non è aperta. ~ Frank Zappa ~ - Dedense_art : @NintendoItalia Ma per la pokebanca come funzionerà? - Ale74terni : RT @ngiocoli: Ecco qua, puntuale. Come preannunciato qualche giorno fa. Picco superato anche in UK. Ormai giusto gli sconvolti (e gli oppor… -