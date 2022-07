Claudia Ruggeri, la canotta trasparente scatena le fantasie: davanzale di fuori – FOTO (Di mercoledì 20 luglio 2022) Claudia Ruggeri continua a condividere scatti sensazionali: la showgirl, anche oggi, ha estasiato tutti indossando una canotta praticamente trasparente. Claudia Ruggeri è una delle showgirl più belle ed esplosive della nostra televisione: la sua presenza sul piccolo schermo non passa mai inosservata. La romana, in questi anni, ha conquistato anche i social network a suon Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022)continua a condividere scatti sensazionali: la showgirl, anche oggi, ha estasiato tutti indossando unapraticamenteè una delle showgirl più belle ed esplosive della nostra televisione: la sua presenza sul piccolo schermo non passa mai inosservata. La romana, in questi anni, ha conquistato anche i social network a suon Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

infoitcultura : Claudia Ruggeri show: costume minuscolo e lato A in primo piano - infoitcultura : Claudia Ruggeri, giù il reggiseno: nulla addosso, da bollino rosso - infoitcultura : Claudia Ruggeri, fisico esplosivo al mare: occhi solo per lei - infoitcultura : Claudia Ruggeri toglie il reggiseno in spiaggia: la FOTO è vietata ai deboli di cuore - zazoomblog : Claudia Ruggeri la spiaggia si fa rovente al suo passaggio e il costume non serve - #Claudia #Ruggeri #spiaggia… -