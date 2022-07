Aurora Ramazzotti e lo sfogo social contro gli haters: "State tranquilli.. criticoni" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Aurora Ramazzotti attraverso il suo profilo social si mostra in tutto e per tutto. In una delle ultime stories la figlia di Michelle Hunziker ha qualcosa da dire ai 'criticoni' del web e lo fa come sempre a modo suo. Aurora Ramazzotti è conosciuta al grande pubblico per essere la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Nata a Milano nel 1996 è una nota influencer ed ha già condotto diversi programmi televisivi. Ha cominciato su Sky conducendo Weekly di X Factor nel 2015. Conduce lo stesso programma per altri due anni. Approda in Mediaset nel 2018 affiancata da sua madre Michelle Hunziker nel programma Vuoi Scommettere Aurora? Nonostante le siano State mosse molte volte le accuse di essere una raccomandata, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 20 luglio 2022)attraverso il suo profilosi mostra in tutto e per tutto. In una delle ultime stories la figlia di Michelle Hunziker ha qualcosa da dire ai '' del web e lo fa come sempre a modo suo.è conosciuta al grande pubblico per essere la figlia di Erose Michelle Hunziker. Nata a Milano nel 1996 è una nota influencer ed ha già condotto diversi programmi televisivi. Ha cominciato su Sky conducendo Weekly di X Factor nel 2015. Conduce lo stesso programma per altri due anni. Approda in Mediaset nel 2018 affiancata da sua madre Michelle Hunziker nel programma Vuoi Scommettere? Nonostante le sianomosse molte volte le accuse di essere una raccomandata, ...

