“Ancora separati”. Mara Venier e il marito Nicola Carraro, i messaggi tra loro spiegano tutto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per Mara Venier Ancora non sono iniziate le vacanze. Nonostante il suo seguitissimo programma Domenica In sia finito da tempo, la conduttrice è stata impegnata con una serie di eventi che sono svolti di recente. Prima di tutto il matrimonio dell’amico e giornalista Alberto Matano, che ha officiato, poi la conduzione del Premio Agnes – sempre insieme a Matano – e un evento, pochi giorni fa, in Puglia. Insomma una serie di impegni le hanno impedito di iniziare le vacanze. Nel frattempo Mara Venier si trova a Roma e per lei non manca il divertimento. La conduttrice si è vista in diversi appuntamenti a partire dalla sfilata di Valentino a Piazza di Spagna, l’8 luglio, a cui è seguito un super party. Per non parlare dei concerti a cui ha partecipato facendo notare tutto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pernon sono iniziate le vacanze. Nonostante il suo seguitissimo programma Domenica In sia finito da tempo, la conduttrice è stata impegnata con una serie di eventi che sono svolti di recente. Prima diil matrimonio dell’amico e giornalista Alberto Matano, che ha officiato, poi la conduzione del Premio Agnes – sempre insieme a Matano – e un evento, pochi giorni fa, in Puglia. Insomma una serie di impegni le hanno impedito di iniziare le vacanze. Nel frattemposi trova a Roma e per lei non manca il divertimento. La conduttrice si è vista in diversi appuntamenti a partire dalla sfilata di Valentino a Piazza di Spagna, l’8 luglio, a cui è seguito un super party. Per non parlare dei concerti a cui ha partecipato facendo notare...

Pubblicità

carlokarl : RT @insideoverita: #Siversk l’ultima cittadina della regione di #Lugansk ancora in mano agli ucraini, asserragliati in una difesa disperata… - BiloFausto : RT @insideoverita: #Siversk l’ultima cittadina della regione di #Lugansk ancora in mano agli ucraini, asserragliati in una difesa disperata… - c_callenda : @Senzad_io @ultimenotizie Nel 2014 separati russofoni, pagati dal Cremlino e addestrati dalla Wagner, hanno iniziat… - zenobludue : @PieroSansonetti Li hanno separati perché insieme sarebbero ancora più pericolosi secondo me... - unjversalmente : quel for,a doveva essere un ancora ma nn so pk sia uscito così il mio cervello e le mie dita lavorano separati ig . -