Salvata da un medico dopo 13 anni – un vero miracolo: l’incredibile storia di una ragazzina (Di martedì 19 luglio 2022) Una storia incredibile arriva dal Pakistan con protagonista una ragazza di soli 13 anni. Un medico si è interessato alla sua triste situazione e le ha migliorato sensibilmente la vita. Ecco tutti i dettagli su questo vero e proprio ‘miracolo’ della scienza! Afsheen Gul è la ragazzina di 13 anni protagonista di questa incredibile vicenda. L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 luglio 2022) Unaincredibile arriva dal Pakistan con protagonista una ragazza di soli 13. Unsi è interessato alla sua triste situazione e le ha migliorato sensibilmente la vita. Ecco tutti i dettagli su questoe proprio ‘’ della scienza! Afsheen Gul è ladi 13protagonista di questa incredibile vicenda. L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

MatteoBandit2 : @laila_kleis E ti sei salvata, se da quel momento (come credo) hai iniziato a curarti in maniera intelligente. Molt… - ParliamoDiNews : Vive per 13 anni col collo piegato: la storia di una ragazzina e del medico che l’ha salvata -… - Lucavad72 : RT @fanpage: Ha vissuto 13 anni col collo piegato, fino a quando un medico non si è interessato alla sua storia: l’ha operata gratuitamente… - cuba98w : RT @fanpage: Ha vissuto 13 anni col collo piegato, fino a quando un medico non si è interessato alla sua storia: l’ha operata gratuitamente… - Marilenapas : RT @fanpage: Ha vissuto 13 anni col collo piegato, fino a quando un medico non si è interessato alla sua storia: l’ha operata gratuitamente… -