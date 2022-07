Ripresa circolazione sull'Alta velocità Firenze-Roma dopo l'incendio (Di martedì 19 luglio 2022) La circolazione ferroviaria è Ripresa alle ore 19 sulla linea Alta velocità Firenze - Roma dopo lo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per un incendio di sterpaglie divampato in prossimità dei binari. Resta per il momento ancora chiusa la linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle imprese di trasporto coinvolte, è attiva sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Il traffico ferroviario era stato interrotto sulla linea direttissima AV Roma-Firenze e su quella lenta in seguito a un vasto incendio ad Allerona scalo, nell'orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 19 luglio 2022) Laferroviaria èalle ore 19a linealo stop, dalle 16.55, fra Chiusi e Orvieto per undi sterpaglie divampato in prossimità dei binari. Resta per il momento ancora chiusa la linea convenzionale. Lo fa sapere Rfi che, insieme alle imprese di trasporto coinvolte, è attiva sul fronte dell'informazione e dell'assistenza ai viaggiatori e nella riprogrammazione dell'offerta ferroviaria. Il traffico ferroviario era stato interrottoa linea direttissima AVe su quella lenta in seguito a un vastoad Allerona scalo, nell'orvietano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una ...

