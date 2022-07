Pagelle Roma-Sporting 2-3: voti e tabellino amichevole 2022 (Di martedì 19 luglio 2022) Le Pagelle e i voti di Roma-Sporting 2-3, quarto test precampionato dei giallorossi di Josè Mourinho che a Faro, allo stadio Algarve, cadono per 3-2. Sotto gli occhi di Dybala, non basta una rete di Pellegrini. Mourinho fa le prove di Joya e schiera un 3-4-2-1 con il capitano giallorosso e Zaniolo alle spalle di Abraham. Goncalves su rigore apre le marcature, risponde la Roma grazie alla sfortunata autorete di Inacio che poco dopo si riscatta con il gol del nuovo vantaggio portoghese. Al 68? però la Roma si affida ai suoi protagonisti: Abraham si libera sulla fascia e scarica per l’accorrente Pellegrini che calcia in rete sotto la traversa. Ma lo Sporting per la terza volta trova il vantaggio e lo fa con Tabata che sfrutta un errore di Cristante e batte ... Leggi su sportface (Di martedì 19 luglio 2022) Lee idi2-3, quarto test precampionato dei giallorossi di Josè Mourinho che a Faro, allo stadio Algarve, cadono per 3-2. Sotto gli occhi di Dybala, non basta una rete di Pellegrini. Mourinho fa le prove di Joya e schiera un 3-4-2-1 con il capitano giallorosso e Zaniolo alle spalle di Abraham. Goncalves su rigore apre le marcature, risponde lagrazie alla sfortunata autorete di Inacio che poco dopo si riscatta con il gol del nuovo vantaggio portoghese. Al 68? però lasi affida ai suoi protagonisti: Abraham si libera sulla fascia e scarica per l’accorrente Pellegrini che calcia in rete sotto la traversa. Ma loper la terza volta trova il vantaggio e lo fa con Tabata che sfrutta un errore di Cristante e batte ...

Pubblicità

MatteoMorini9 : RT @AnfetaMilan: Pagelle del Mercato ONESTE e NON TALEBANE, a 4 settimane dall’inizio della serie A Juventus 7.5 Roma 8 Milan 2.5 Napoli… - GianRattazzi : Pagelle mercato ad oggi (solo operazioni concluse) Juve 8,5 Roma 7,5 Inter 7 Milan 2 - _schiaffino__ : RT @AnfetaMilan: Pagelle del Mercato ONESTE e NON TALEBANE, a 4 settimane dall’inizio della serie A Juventus 7.5 Roma 8 Milan 2.5 Napoli… - AnfetaMilan : Pagelle del Mercato ONESTE e NON TALEBANE, a 4 settimane dall’inizio della serie A Juventus 7.5 Roma 8 Milan 2.5… - infoitsport : Roma-Portimonense 2-0 - Le pagelle del match -