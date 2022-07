"Mai visto". Il sondaggio Mentana tira fuori cifre record, FdI vola (Di martedì 19 luglio 2022) Il sondaggio di Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana incorona Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che tocca il suo massimo storico. Lunedì 18 luglio - come sempre - scocca l'ora della rilevazione ed è sempre la leader di FdI ad avere la meglio. Il partito cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8. Di seguito il Partito democratico che segna un +0,4 per cento fermandosi però a distanza della leader di Fratelli d'Italia: al 22,1. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini che perde il -0,5 e scivola al 14 per cento. No va bene nemmeno per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia.,rispettivamente un -0,3 (11,2) e un -0,4 per cento (7,4). Sono giorni difficili e concitati quelli che precedono il giorno della verità per Mario Draghi con la crisi di governo aperta e sulle spalle. Per ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Ildi Swg realizzato per il Tg di La7 condotto da Enricoincorona Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia che tocca il suo massimo storico. Lunedì 18 luglio - come sempre - scocca l'ora della rilevazione ed è sempre la leader di FdI ad avere la meglio. Il partito cresce del +0,3 per cento rispetto alla scorsa settimana toccando il 23,8. Di seguito il Partito democratico che segna un +0,4 per cento fermandosi però a distanza della leader di Fratelli d'Italia: al 22,1. Terzo posto per la Lega di Matteo Salvini che perde il -0,5 e scial 14 per cento. No va bene nemmeno per il Movimento 5 Stelle e per Forza Italia.,rispettivamente un -0,3 (11,2) e un -0,4 per cento (7,4). Sono giorni difficili e concitati quelli che precedono il giorno della verità per Mario Draghi con la crisi di governo aperta e sulle spalle. Per ...

