'Ma tanta gente che ne sa?', Rita Dalla Chiesa addolorata si sfoga su Twitter (Di martedì 19 luglio 2022) Su Twitter , Rita Dalla Chiesa ha dato spazio a uno sfogo personale in cui ha parlato del dolore con cui convive da sempre. Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com 'Uno schifo', ... Leggi su leggo (Di martedì 19 luglio 2022) Suha dato spazio a uno sfogo personale in cui ha parlato del dolore con cui convive da sempre. Photo Credits: Kikapress Music: 'Summer' from Bensound.com 'Uno schifo', ...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Certo che aver dato credito a gente come Conte e i M5S per tanto tempo e con tanta testardaggine è stato un raro es… - lafleur11071766 : @Anchored_to_Lou @atterismo C'è tanta gente incompetente in giro ma c'è anche tanta gente competente che sembra non… - Brigant91322479 : @Ettore_Rosato Tanta gente... la prossima volta la foto prova ad inquadrarla più in alto... buffone - andreafin8 : RT @nicolettagiust1: Il povero Federico Aldrovandi era stato certamente scambiato per un pericoooso delinquente, perché, si sa, di notte, i… - ziaiaia3 : @Nik85319616 È una mèta ambita, chissà se arriverà tanta gente?? Buongiorno Nik?? -