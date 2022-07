Luca Serianni: vita privata, biografia, carriera, incidente, moglie, figli e curiosità sullo studioso (Di martedì 19 luglio 2022) Cosa sappiamo della vita privata di Luca Serianni? Dal punto di vista pubblico, lui è uno dei più autorevoli studiosi della lingua italiana, autore di numerosi libri nonché docente universitario da poco in pensione. Il linguista e filologo è stato coinvolto in un incidente ed ora è ricoverato in condizioni molto serie presso il San Camillo a Roma. Ecco alcune informazioni a riguardo. Chi è Luca Serianni: biografia e carriera Romano, classe 1947, Luca Serianni è un accademico, linguista e filologo fra i più importanti degli ultimi decenni. Allievo di Arrigo Castellani, ha conseguito la Laurea in Lettere nel 1970. Ha insegnato in varie università italiane prima di approdare a La Sapienza, nella ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 19 luglio 2022) Cosa sappiamo delladi? Dal punto di vista pubblico, lui è uno dei più autorevoli studiosi della lingua italiana, autore di numerosi libri nonché docente universitario da poco in pensione. Il linguista e filologo è stato coinvolto in uned ora è ricoverato in condizioni molto serie presso il San Camillo a Roma. Ecco alcune informazioni a riguardo. Chi èRomano, classe 1947,è un accademico, linguista e filologo fra i più importanti degli ultimi decenni. Allievo di Arrigo Castellani, ha conseguito la Laurea in Lettere nel 1970. Ha insegnato in varie università italiane prima di approdare a La Sapienza, nella ...

