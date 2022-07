Joao Pedro vola in Turchia | possibile ‘effetto domino’ su Lapadula

(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUna delle cessioni illustri del campionato di serie B sta per concretizzarsi. Il Cagliari è vicinissimo a piazzareal Fenerbache, affare importante per le dinamiche del torneo cadetto non solo perché i sardi diranno addio a un loro pezzo pregiato, ma per la pioggia di euro che la trattativa farà piovere sul capo dei rossoblu. I turchi spenderanno una cifra che si aggira intorno ai 6.5 milioni ei euro più bonus, un tesoretto che potrebbe tornare utile al direttore sportivo Capozucca per lanciare l’assalto a un altro grande nome e rinforzare così la rosa a disposizione del tecnico Fabio Liverani. In cima alla lista dei desideri dell’allenatore romano, come noto, c’è Gianluca, anche se le avance formalizzate alla punta del Benevento fino ad oggi sono state manchevoli dell’affondo ...

Glongari : Affare concluso a 5M + 1.5 M di bonus. Joao Pedro #Fenerbache ???? - DiMarzio : #Calciomercato | Domani nuovo incontro tra l'agente di #JoaoPedro e il #Fenerbahce - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Joao Pedro e De Jong e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimaner… - sadecefutbol410 : Hahahaha Joao Pedro #Fenerbahce - infoitsport : Okan Buruk (Galatasaray): 'Joao Pedro? Se avessimo voluto avremmo potuto chiudere a cifre più alte, ma avremmo avut… -

