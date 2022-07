Interesse della Salernitana per Piatek (Di martedì 19 luglio 2022) La Salernitana ha messo gli occhi su Krysztof Piatek. L’attaccante di proprietà dell’Herta Berlino è reduce dal prestito semestrale alla Fiorentina. Quando a gennaio la Viola ha venduto Dusan Vlahovic alla Juventus, le scelte per rafforzare l’attacco di Vincenzo Italiano sono ricadute su Cabral e appunto Piatek. Piatek alla Salernitana: nella scorsa stagione ha giocato alla Fiorentina La Salernitana di Davide Nicola è sulle tracce di Piatek. Durante il corso della scorsa stagione sembrava che il polacco avesse guadagnato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni nella Fiorentina. Infatti Piatek ha messo a segno 3 gol nel massimo campionato e altri 3 in Coppa Italia, decisivi contro Napoli e Atalanta per il passaggio in ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 19 luglio 2022) Laha messo gli occhi su Krysztof. L’attaccante di proprietà dell’Herta Berlino è reduce dal prestito semestrale alla Fiorentina. Quando a gennaio la Viola ha venduto Dusan Vlahovic alla Juventus, le scelte per rafforzare l’attacco di Vincenzo Italiano sono ricadute su Cabral e appuntoalla: nella scorsa stagione ha giocato alla Fiorentina Ladi Davide Nicola è sulle tracce di. Durante il corsoscorsa stagione sembrava che il polacco avesse guadagnato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni nella Fiorentina. Infattiha messo a segno 3 gol nel massimo campionato e altri 3 in Coppa Italia, decisivi contro Napoli e Atalanta per il passaggio in ...

