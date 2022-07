Eni: pg rinuncia a motivi appello: assoluzioni definitive (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina ha rinunciato ai motivi d'appello nel processo di secondo grado sul caso Eni/Shell Nigeria nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ad della compagnia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il sostituto pg di Milano Celestina Gravina hato aid'nel processo di secondo grado sul caso Eni/Shell Nigeria nei confronti, tra gli altri, dell'attuale ad della compagnia ...

Pubblicità

ninobizzintino : RT @claudiocerasa: Eni: pg rinuncia a motivi appello, assoluzioni definitive (una brutta giornata oggi per i professionisti della gogna) - rosapensierosa : RT @claudiocerasa: Eni: pg rinuncia a motivi appello, assoluzioni definitive (una brutta giornata oggi per i professionisti della gogna) - AnsaLombardia : Eni: pg rinuncia a motivi appello: assoluzioni definitive. Conferma per Descalzi e altri 14, avanti per profili civ… - Naty46967247 : RT @claudiocerasa: Eni: pg rinuncia a motivi appello, assoluzioni definitive (una brutta giornata oggi per i professionisti della gogna) - rep_milano : Caso Eni Nigeria, la procura generale di Milano rinuncia all'appello: assoluzione definitiva per Descalzi, Scaroni… -