Ciclismo | Moreno Moser | “Non riuscivo a finire le gare | mai capito cosa non andasse Ora imparo da Magrini”

(Di martedì 19 luglio 2022) Ilè stata una pagina importante nella vita di, una scuola decisiva. Lo scorso settembre il trentino, rampollo di una delle famiglie ciclistiche più famose d’Italia, si è trasferito da Trento a Milano dove studia allo IED, l’Istituto Europeo del Design, indirizzo design della comunicazione. Inoltre da aprile è al fianco di Luca Gregorio e Riccardoal commento di Eurosport dove si sta scoprendo giorno dopo giorno, telecronaca dopo telecronaca. Attualmente impegnato con il Tour de France, ne abbiamo approfittato per poter parlare della sua carriera e di com’è nata l’esperienza ai microfoni di Eurosport. Se tornassi indietro,cambieresti nella tua carriera? “Forse eviterei il passaggio in Astana, ma non perché io non sia stato bene, anzi non mi è mai mancato niente, però ...

Pubblicità

tuttobiciweb_it : Lega del Ciclismo: otto gruppi sportivi, guidati da Moreno #Argentin, chiedono l'annullamento dell'elezione di Maur… - MaxMontagnini : #eurosportciclismo #chiediaMoreno Moreno, quando pensi che possa arrivare la monocorona al ciclismo professionistic… -

TUTTOBICIWEB.it

...Cycling Team) 11° Dario Cammisa (Asd 1 D+ 1 Dente in Più) 12° Federico Dell'Elce (AsdDi ...D+ 1 Dente in Più) 23° Alessandro Caon (Team Logistica Ambientale) 24° Andrea Berardi (Effetto...Domenica 17 è in calendario la 26esima edizione della competizione ciclistica in linea su stradaMotor Company e il 6° Torneo Caviro, gare riservate alla categoria Juniores organizzata dalla Polisportiva Zannoni. La manifestazione sportiva prenderà il via nel pomeriggio dal centro ... LEGA. OTTO ORGANIZZATORI CHIEDONO L'ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI MAURO VEGNI In una estate caldissima evidentemente piace anche l’idea di “tenere in caldo” il tema della sicurezza dei corridori e dei vari operatori addetti, senza sciocchi allarmismi ma con la voglia di insiste ...MANTOVA Spettacolo doveva essere e spettacolo di alto livello tecnico è stato. La domenica agonistica proposta dal Pedale Castelnovese sulle strade ...