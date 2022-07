Caldo Spagna, 510 vittime in una settimana (Di martedì 19 luglio 2022) Madrid, 18 lug. (Adnkronos/Xin) - Salgono a 510 in una settimana, 150 solo sabato, le vittime del Caldo in Spagna, dove si sono raggiunti in questi giorni anche i 45 gradi. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute di Madrid, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto di salute Carlos III (ISCIII) riferite al periodo che va dal 10 e al 16 luglio. Secondo il sistema IscIII di monitoraggio della mortalità giornaliera, i decessi si sono quadruplicati da 15 a 60 nei quattro giorni dal 10 al 13 luglio. La cifra è poi balzata ulteriormente a 93 giovedì scorso e a 123 venerdì, prima di raggiungere il culmine di 150 sabato. Si teme che il bilancio delle vittime aumenti ancora. Il Caldo colpisce soprattutto gli anziani, con 321 delle 510 vittime di età pari o superiore a 85 ... Leggi su iltempo (Di martedì 19 luglio 2022) Madrid, 18 lug. (Adnkronos/Xin) - Salgono a 510 in una, 150 solo sabato, ledelin, dove si sono raggiunti in questi giorni anche i 45 gradi. Lo ha fatto sapere il ministero della Salute di Madrid, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto di salute Carlos III (ISCIII) riferite al periodo che va dal 10 e al 16 luglio. Secondo il sistema IscIII di monitoraggio della mortalità giornaliera, i decessi si sono quadruplicati da 15 a 60 nei quattro giorni dal 10 al 13 luglio. La cifra è poi balzata ulteriormente a 93 giovedì scorso e a 123 venerdì, prima di raggiungere il culmine di 150 sabato. Si teme che il bilancio delleaumenti ancora. Ilcolpisce soprattutto gli anziani, con 321 delle 510di età pari o superiore a 85 ...

