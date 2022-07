Agnelli ha trovato il bomber | altro che Vlahovic | questo segna di più

(Di martedì 19 luglio 2022) Andreaha sempre avuto il sogno di creare la Juve più forte possibile e permotivo sta provando a chiudere una trattativa. In questa sessione di mercato saranno davvero tantissimi i cambiamenti all’interno della Juventus, con Andreache ha l’intenzione di poter migliorare sempre di più la rosa da dare in mano a Massimiliano Allegri per la prossima stagione in modo tale da poter creare la squadra più forte possibile e che possa in qualche modo tornare a vincere finalmente lo Scudetto. LaPresseDa quando Andreaè diventato il nuovo Presidente della Juventus sono stati tantissimi titoli ottenuti dai bianconeri, con ben 9 successi in soli 12 anni da numero uno della squadra che rappresentano sicuramente un grandissimo traguardo e che dimostra come sia estremamente affezionati ai colori ...

I bianconeri domenica sera hannol'accordo con il Bayern Monaco per il trasferimento di De Ligt e sono vigili per cercare il sostituto. Il club di, però, sta cercando anche di ...Juventus, scelta chiara: de Ligt non si muove per meno di 100 milioni©LaPresseInsomma, ancora un accordo non è stato. E i tifosi della Juventus sperano che non arrivi mai e che i ...Andrea Agnelli ha sempre avuto il sogno di creare la Juve più forte possibile e per questo motivo sta provando a chiudere una trattativa.Il club tedesco ha rapidamente convinto De Ligt, trovando l'accordo totale col giocatore. Alla fine, come vi avevamo anticipato in tempi non sospetti, Matthijs de Ligt ha salutato la Juve. 1 di 9. Pri ...