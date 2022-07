Telese Terme | le indicazioni del Comune per la Tari 2019

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’amministrazione comunale diha scelto di non avvalersi dei servizi dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioni per il recupero dellaaffidando il servizio alla società AREA srl che dalla fine di maggio 2022 a oggi ha già recuperato il 19% di quanto dovuto all’ente. La società incaricata ha stabilito un contatto con i contribuenti invitandoli a regolarizzare le posizioni. In seguito all’avviso bonario ricevuto i cittadini interessati si sono recati presso gli uffici comunali per una prima interlocuzione con una responsabile della Area srl che ha agevolato la comprensione della situazione debitoria, mettendo in atto un vero e proprio servizio di prossimità. Sono stati attivati a oggi una serie di piani di rientro pari ...