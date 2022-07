Roma, si punta un vetro alla gola e minaccia il suicidio: il parroco gli salva la vita e lo abbraccia (Di lunedì 18 luglio 2022) Momenti di ansia e paura a Roma dove un uomo di 55 anni ha minacciato di togliersi la vita. L’uomo, armato di un vetro rotto puntato sotto il collo, era intenzionato a tagliarsi la gola. A nulla sono valsi i tentativi di farlo desistere da parte di alcuni militari prima e dei poliziotti poi. Anzi, ad ogni tentativo delle forze dell’ordine di instaurare un dialogo, il 55enne si agitava sempre di più. Solo l’intervento di un uomo di Dio, il parroco della Basilica di Santa Maria in Trastevere, è riuscito a salvargli la vita. minaccia il suicidio davanti la Basilica di S. Maria in Trastevere: le forze dell’ordine cercano di salvarlo E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 17 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Momenti di ansia e paura adove un uomo di 55 anni hato di togliersi la. L’uomo, armato di unrottoto sotto il collo, era intenzionato a tagliarsi la. A nulla sono valsi i tentativi di farlo desistere da parte di alcuni militari prima e dei poliziotti poi. Anzi, ad ogni tentativo delle forze dell’ordine di instaurare un dialogo, il 55enne si agitava sempre di più. Solo l’intervento di un uomo di Dio, ildella Basilica di Santa Maria in Trastevere, è riuscito argli laildavanti la Basilica di S. Maria in Trastevere: le forze dell’ordine cercano dirlo E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 17 ...

