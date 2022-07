Ranking ATP | Cerundolo e Cressy sempre più ' ' best' ' | nessun cambiamento in top - 10

Pubblicità

TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 18/07/2022 Bene Musetti e Sonego, recupera Fognini. Male Bronzetti: Pochi cambiamenti nella Top Ten… - sportface2016 : #RankingAtp aggiornato a lunedì 18 luglio 2022: #Medvedev sempre al comando, #Sinner e #Berrettini tra i primi 15 - livetennisit : Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Francisco Cerundolo entra in top 30 - zazoomblog : Ranking ATP (18 luglio 2022): Sinner davanti a Berrettini risalgono Sonego Fognini e Musetti - #Ranking #luglio #2… - zazoomblog : Ranking ATP (18 luglio 2022): Sinner e Berrettini stabili salgono Sonego Fognini e Musetti - #Ranking #luglio #202… -

- TOP TEN 1 Medvedev, Daniil (RUS) 0 7.755 punti 2 Zverev, Alexander (GER) 0 6.850 3 Nadal, Rafael (ESP) 0 6.165 4 Tsitsipas, Stefanos (GRE) 0 5.045 5 Ruud, Casper (NOR) 0 4.890 6 Alcaraz,...'Mi dispiace se il mio post della storia precedente ha offeso qualcuno - ha scritto il numero 15 delsu Instagram - Mi è stato detto che può essere facilmente interpretato in maniera ...CERUNDOLO SUPERA LA PROVA DEL 9 – Una finale tutta argentina sulla terra svedese del ‘250’ di Bastad. Di fronte Francisco Cerundolo e Sebastian ...Il tennista toscano classe 2002 vince in finale gli Internazionali di Verona, rimontando sull'argentino Pedro Cachín.