Protestò in tv contro la guerra, arrestata la cronista russa anti Putin 'Non sappiamo dove l'hanno portata' (Di lunedì 18 luglio 2022) La giornalista russa dissidente Marina Ovsyannikova, 44 anni La polizia russa ha sottoposto a fermo Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che a metà marzo aveva interrotto il principale programma ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La giornalistadissidente Marina Ovsyannikova, 44 anni La poliziaha sottoposto a fermo Marina Ovsyannikova, la giornalistache a metà marzo aveva interrotto il principale programma ...

Guerra Ucraina Russia, nella notte nuovi attacchi a Nikopol, Sumy e nel Donetsk. DIRETTA