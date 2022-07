Marmolada | nuovo distacco | seracco pronto a crollare Ricerche ferme - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 18 luglio 2022) Caldo estremo, ondata di incendi in Europa: in fumo 350mila ettari di boschi Bolzano, 18 luglio 2022 - Stop sulla, a seguito delgrande crepaccio di 200 metri formatosi ieri, e per il ...

Pubblicità

Adnkronos : #Marmolada, nuovo distacco sul ghiacciaio: crepaccio di 200 metri. #ultimora - MicheleVesch : RT @Beppeley: Nuovo distacco sulla #Marmolada - AnnalisaAntas : RT @Beppeley: Nuovo distacco sulla #Marmolada - StefaniaNonno : RT @Beppeley: Nuovo distacco sulla #Marmolada - fisco24_info : Marmolada, procura Trento concede nulla osta per funerali vittime: (Adnkronos) - Con apertura nuovo crepaccio sospe… -

Caldo estremo, ondata di incendi in Europa: in fumo 350mila ettari di boschi Bolzano, 18 luglio 2022 - Stop sulla, a seguito delgrande crepaccio di 200 metri formatosi ieri, e per ilseracco pronto a crollare , alle ricerche dei resti delle vittime della tragedia di domenica 3 luglio, ...Leggi anchedistacco: si apre crepaccio di 200 metri Intanto l'apertura del crepaccio sul ghiacciaio verificatosi ieri ha fermato le operazioni di ricerca dei resti. Sono fermi anche ...Il crepaccio di 200 metri che ieri si è formato sul ghiacciaio rende le operazioni di ricerca pericolose. Esperti: "Quel crepaccio con queste temperature anche in quota presto crollerà". Ok della Proc ...TRENTO. Temperature elevate, strumentazioni in quota che monitorano la calotta di ghiaccio hanno registrato piccoli crolli nell'area della tragedia di domenica 3 luglio e l'apertura del crepaccio di 2 ...