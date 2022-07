“L’Iran ha le capacità per realizzare una bomba nucleare” (Di lunedì 18 luglio 2022) L’Iran “ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare”. Ad affermarlo è stato il presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali del ministero degli Esteri iraniano, Kamal Kharrazi (nella foto), assicurando tuttavia che Teheran non ha preso una decisione in tal senso. Kharrazi ha avvertito Usa e Israele. “L’Iran è pronto a dotarsi di armi nucleari” “Le false accuse degli Stati Uniti contro le attività nucleari pacifiche delL’Iran – ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanan -, mentre ignorano decenni di inganni da parte del regime sionista, che non è membro del Trattato di non proliferazione (TNP) e ha il più grande armamento atomico della regione, sono un grande segno della sua doppiezza e ipocrisia”. Biden ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 18 luglio 2022)“ha letecniche peruna”. Ad affermarlo è stato il presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali del ministero degli Esteri iraniano, Kamal Kharrazi (nella foto), assicurando tuttavia che Teheran non ha preso una decisione in tal senso. Kharrazi ha avvertito Usa e Israele. “è pronto a dotarsi di armi nucleari” “Le false accuse degli Stati Uniti contro le attività nucleari pacifiche del– ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanan -, mentre ignorano decenni di inganni da parte del regime sionista, che non è membro del Trattato di non proliferazione (TNP) e ha il più grande armamento atomico della regione, sono un grande segno della sua doppiezza e ipocrisia”. Biden ...

Pubblicità

fcolarieti : 'L'Iran ha le capacità per realizzare una bomba nucleare'. Biden risveglia Teheran. E Israele avverte: 'Intervenire… - ParliamoDiNews : L`annuncio dell`Iran: «Ora abbiamo le capacità per realizzare la bomba nucleare» - Open #lannuncio #delliran #«ora… - zazoomblog : L’annuncio dell’Iran: «Ora abbiamo le capacità per realizzare la bomba nucleare» - #L’annuncio #dell’Iran:… - lacittanews : Dopo la visita di Joe Biden in Medio Oriente, Teheran ha fatto la sua mossa. Il presidente del Consiglio strategico… - franconemarisa : RT @rtl1025: ???? L'#Iran 'ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare'. Così #KamalKharrazi, presidente del Consiglio strategi… -