Incendi, in Francia brucia la Gironda: in fumo 14mila ettari. Nessuna tregua per la Spagna, Sanchez: “Il cambiamento climatico uccide” (Di lunedì 18 luglio 2022) La regione francese della Gironda è nella morsa di due enormi Incendi boschivi che finora hanno bruciato più di 14mila ettari di vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica, e costretto all’evacuazione dalle proprie case oltre 5mila persone. Ma, sotto la spinta del grande caldo e della siccità, gravi problemi si registrano anche in Spagna e Portogallo. Quella della Francia, al momento, resta la situazione più grave con le autorità parigine impegnate su due fronti. Circa 4.200 ettari sono andati in fumo a La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon: la situazione è rapidamente peggiorata quando l’Incendio ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera. Sui social network, foto e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) La regione francese dellaè nella morsa di due enormiboschivi che finora hannoto più didi vegetazione, raggiungendo anche la costa atlantica, e costretto all’evacuazione dalle proprie case oltre 5mila persone. Ma, sotto la spinta del grande caldo e della siccità, gravi problemi si registrano anche ine Portogallo. Quella della, al momento, resta la situazione più grave con le autorità parigine impegnate su due fronti. Circa 4.200sono andati ina La Teste-de Buch, vicino al bacino di Arcachon: la situazione è rapidamente peggiorata quando l’o ha attraversato la strada dipartimentale 218 lungo la costa, domenica sera. Sui social network, foto e ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Incendi, dalla Spagna alla Croazia fino alla Francia: record di incendi in tutta Europa. E l’Ue attiva la flotta di… - LaStampa : L’Europa brucia per le alte temperature e gli incendi devastano Spagna, Francia e Portogallo: il picco del caldo de… - SkyTG24 : Incendi in Europa, fiamme devastano boschi in Spagna, Francia e Portogallo. FOTO - restucciasalva : Caldo in Europa: incendi in Portogallo, Francia, Spagna e Turchia - Piergiulio58 : Migliaia di persone sono state evacuate domenica mentre gli equipaggi hanno continuato a combattere gli incendi che… -