Oleg Paramonov, collaboratore scientifico superiore del Centro studi sull'Asia orientale dell'Università statale MGIMO di Mosca, racconta i retroscena della vicenda nucleare Giapponese, dal ruolo dell'ex premier Shinzo Abe, assassinato lo scorso 8 luglio, alla discussione sulla possibilità di ospitare o addirittura di produrre armi nucleari. In un Paese che ha sempre glorificato la sua unicità anche nell'aver subito il bombardamento atomico, discutere apertamente del "tabù militarista" era impossibile, almeno fino a quando alcuni politici, tra cui lo stesso Abe, hanno iniziato a dubitare dei cosiddetti "Tre principi" che regolano il rifiuto nipponico degli armamenti nucleari. Durante il periodo da premier del Giappone Shinzo Abe, morto per mano di un assassino, ha implementato un intero pacchetto di riforme nell'ambito della ...

