Dybala, quando Totti diceva: «Lo incontrerò per portarlo alla Roma. E sono pronto a dargli la 10» (Di lunedì 18 luglio 2022) Ora che Dybala è un giocatore della Roma, impossibile non pensare a quando solo qualche settimana fa Francesco Totti parlò di lui in chiave giallorossa. La Joya era vicino... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 18 luglio 2022) Ora cheè un giocatore della, impossibile non pensare asolo qualche settimana fa Francescoparlò di lui in chiave giallorossa. La Joya era vicino...

Pubblicità

anperillo : Quando nell’estate ‘88 vendette #Garella, #Ferrario, #Bagni e #Giordano il #Napoli ripartì da #Giuliani, #Corradini… - FrancoPolimeno : @SoloNapoli5 @iINSIDER_ E io la penso come te su Dybala e lo sto dicendo da quando ci hanno accostato questo nome…… - OussamaElj10 : RT @Brienzina: È decisamente molto più divertente quando é la Roma che prende un giocatore della Juve e non viceversa :) #Dybala #dybalar… - willycuba65 : RT @Brienzina: È decisamente molto più divertente quando é la Roma che prende un giocatore della Juve e non viceversa :) #Dybala #dybalar… - Vernez89 : La Roma per Dybala è un ripiego forzato, unica ad aver fatto un’offerta concreta, si trova a non giocare la UCL e i… -