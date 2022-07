Dybala è stata un’inutile figuraccia per inseguire il colpo “festa farina e forca” (Di lunedì 18 luglio 2022) Volendo sintetizzare, il titolo è: un’inutile figura di merda. Più o meno – per usare termini adolescenziali anni Ottanta – siamo nei dintorni di quando si prendeva il palo con una ragazza brutta. Dybala alla Roma fotografa l’inutile operazione masochistica del Napoli di De Laurentiis. Che ancora una volta ha mostrato di non voler seguire un’idea progettuale ma di preferire il suo andamento a zig-zag seguendo le convenienze del momento. Voleva un colpo “festa farina e forca”. Pur se totalmente in contrasto con la storia del Napoli sul mercato, con quella che in teoria dovrebbe essere la filosofia aziendale del club: acquistare calciatori come Lavezzi, Hamsik, Mertens, Koulibaly, lo stesso Cavani, per farli crescere e far diventare loro calciatori forti o fortissimi e rivenderli. A ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Volendo sintetizzare, il titolo è:figura di merda. Più o meno – per usare termini adolescenziali anni Ottanta – siamo nei dintorni di quando si prendeva il palo con una ragazza brutta.alla Roma fotografa l’inutile operazione masochistica del Napoli di De Laurentiis. Che ancora una volta ha mostrato di non voler seguire un’idea progettuale ma di preferire il suo andamento a zig-zag seguendo le convenienze del momento. Voleva un”. Pur se totalmente in contrasto con la storia del Napoli sul mercato, con quella che in teoria dovrebbe essere la filosofia aziendale del club: acquistare calciatori come Lavezzi, Hamsik, Mertens, Koulibaly, lo stesso Cavani, per farli crescere e far diventare loro calciatori forti o fortissimi e rivenderli. A ...

