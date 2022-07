Calenda: "Draghi è messo in discussione da degli scappati di casa come i 5S" (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma 18 luglio 2022 "In piazza ci sono cittadini che si sono stancati che l'italiano più autorevole sia messo in discussione da un gruppo di scappati di casa come i 5S e degli irresponsabili come Lega ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Roma 18 luglio 2022 "In piazza ci sono cittadini che si sono stancati che l'italiano più autorevole siainda un gruppo didii 5S eirresponsabiliLega ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Sinceri democratici. In effetti rimarrebbero Calenda e Renzi che evoca i pieni poteri a Draghi. - Adnkronos : #Crisidigoverno, #Calenda dice no alle elezioni anticipate: 'Avanti con Draghi senza #M5S, meglio che ritrovarci co… - bfogli1 : RT @AndreaRoventini: Ho visto al TG in TV le manifestazioni “spontanee” a favore di Draghi a Roma, Milano e Torino… in una qualsiasi piazza… - Clemf71 : RT @itsmeback_: Carlo Calenda: 'domani sono state “organizzate” diverse manifestazioni “spontanee” a sostegno di Draghi'. Organizzate ma s… - AlBorghesi : RT @AndreaRoventini: Ho visto al TG in TV le manifestazioni “spontanee” a favore di Draghi a Roma, Milano e Torino… in una qualsiasi piazza… -