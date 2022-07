Turris | Iglio si trasferisce al neo promosso Giugliano

(Di domenica 17 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Laha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il, neoin Lega Pro, per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Giuseppe(2001). La società di Torre del Greco ha ringraziato il calciatore per l’impegno profuso ed il contributo fornito nella passata stagione sportiva, augurandogli le mri fortune umane e professionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

