“Draghi resti”, l’appello a pagamento delle associazioni dei trasporti. Fdi contro la lettera dei sindaci: ‘Istituzioni come sezioni di partito’ (Di domenica 17 luglio 2022) Una paginata a pagamento, acquistata sui principali quotidiani italiani, per chiedere a Mario Draghi di restare a Palazzo Chigi. Dopo l’appello congiunto lanciato ieri, le sigle rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano, che hanno preso una netta posizione dopo gli sviluppi politici delle ultime ore, hanno pubblicato lo stesso testo, comprando uno spazio su diversi giornali: “L’Italia non può restare senza una guida autorevole e sicura come quella del presidente Mario Draghi“, si legge nella pagina aquistata su Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica. “Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull’economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell’attuazione del Piano Nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Una paginata a, acquistata sui principali quotidiani italiani, per chiedere a Mariodi restare a Palazzo Chigi. Dopocongiunto lanciato ieri, le sigle rappresentative del cluster marittimo, portuale, ferroviario e logistico italiano, che hanno preso una netta posizione dopo gli sviluppi politiciultime ore, hanno pubblicato lo stesso testo, comprando uno spazio su diversi giornali: “L’Italia non può restare senza una guida autorevole e sicuraquella del presidente Mario“, si legge nella pagina aquistata su Corriere della Sera, La Stampa, La Repubblica. “Le tensioni geopolitiche che non accennano a diminuire, le loro conseguenze dirompenti sull’economia internazionale e la necessità di procedere velocemente nell’attuazione del Piano Nazionale ...

