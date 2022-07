Berlusconi-Salvini “M5S inaffidabile, pronti anche al voto” (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e il segretario della Lega, Matteo Salvini, hanno avuto “un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna”.“I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica – si legge in una nota congiunta -. Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni. Salvini e Berlusconi confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione ... Leggi su ildenaro (Di domenica 17 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente di Forza Italia, Silvio, e il segretario della Lega, Matteo, hanno avuto “un lungo e cordiale incontro oggi in Sardegna”.“I leader del centrodestra di governo hanno esaminato e approfondito la situazione politica – si legge in una nota congiunta -. Le nuove dichiarazioni di Giuseppe Conte – contraddistinte da ultimatum e minacce – confermano la rottura di quel “patto di fiducia” richiamato giovedì dal Presidente Mario Draghi e alla base delle sue dimissioni.confermano inoltre che sia da escludere la possibilità di governare ulteriormente con i 5 stelle per la loro incompetenza e la loro inaffidabilità. I leader di Forza Italia e Lega, con il consueto senso di responsabilità, hanno dunque concordato di attendere l’evoluzione della situazione ...

