Atletica, Nick Ponzio sogna la medaglia ai Mondiali. Avversari da urlo, serve il personale per sperare (Di domenica 17 luglio 2022) Nick Ponzio vuole strabiliare nella finale di getto del peso ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. Il paisà italo-americano, con il bisnonno di origini siciliane, si presenta all’appuntamento con il personale di 21.83 siglato lo scorso 13 marzo in Coppa Europa a Leiria, suo personale che è anche la sesta misura mondiale stagionale. Il 27enne non si è poi ripetuto su quei livelli nel corso della stagione, anche se nelle qualificazioni di ieri ha dato segnali importanti e ha chiuso al quarto posto con una fiondata da 21.35 metri. Nick Ponzio sembra essere in perfetta forma fisica e vuole mostrare i muscoli, dall’alto di una simpatia travolgente e di doti tecniche cresciute in maniera importante nel corso dell’ultima annata agonistica. Il nostro ... Leggi su oasport (Di domenica 17 luglio 2022)vuole strabiliare nella finale di getto del peso ai2022 dileggera. Il paisà italo-americano, con il bisnonno di origini siciliane, si presenta all’appuntamento con ildi 21.83 siglato lo scorso 13 marzo in Coppa Europa a Leiria, suoche è anche la sesta misura mondiale stagionale. Il 27enne non si è poi ripetuto su quei livelli nel corso della stagione, anche se nelle qualificazioni di ieri ha dato segnali importanti e ha chiuso al quarto posto con una fiondata da 21.35 metri.sembra essere in perfetta forma fisica e vuole mostrare i muscoli, dall’alto di una simpatia travolgente e di doti tecniche cresciute in maniera importante nel corso dell’ultima annata agonistica. Il nostro ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Atletica Mondiali 2022 in DIRETTA: Sara Fantini e Nick Ponzio sognano una medaglia. Attesa per maratona e 100… - infoitsport : Mondiali atletica 2022 - Nick Ponzio ci crede: in finale nel peso con la quarta miglior misura, domina Ryan Crouser - francesco_soli : Dimenticate #Jacobs e #Tamberi: il personaggio italiano dei mondiali di atletica sarà Nick Ponzio. Personaggio in t… - zazoomblog : Atletica Nick Ponzio: “Sono convinto che la finale possa andare alla grande spero in una medaglia!” - #Atletica… - zazoomblog : Atletica Nick Ponzio in finale ai Mondiali: spallata da 21.35 quarto posto in qualifica! Crouser spaziale -… -