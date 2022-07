Ultime Notizie – Weekend di caldo rovente con l’Anticiclone 4800, le previsioni meteo (Di sabato 16 luglio 2022) Weekend con massime sui 36 gradi nell’attesa del grande caldo della prossima settimana. l’Anticiclone Apocalisse4800 manterrà lo zero termico altissimo, intorno ai 4800 metri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso mercoledì 20 luglio. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLmeteo.it, conferma che, con lo zero termico intorno ai 4800 metri, i nostri ghiacciai soffriranno ancora di più: prosegue una tendenza climatica che potrebbe causare la scomparsa di gran parte dei ghiacciai italiani in questo secolo. Intanto, come detto, questo Weekend le temperature sono previste intorno ai 35-36 gradi nelle zone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 16 luglio 2022)con massime sui 36 gradi nell’attesa del grandedella prossima settimana.Apocalissemanterrà lo zero termico altissimo, intorno aimetri, da qui il nome, e le temperature africane interesseranno anche il re delle montagne europee: il Monte Bianco a 4809 metri vedrà salire le temperature fino al picco atteso mercoledì 20 luglio. Mattia Gussoni,rologo del sito www.iL.it, conferma che, con lo zero termico intorno aimetri, i nostri ghiacciai soffriranno ancora di più: prosegue una tendenza climatica che potrebbe causare la scomparsa di gran parte dei ghiacciai italiani in questo secolo. Intanto, come detto, questole temperature sono previste intorno ai 35-36 gradi nelle zone ...

